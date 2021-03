Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, la nivelul județului Timiș, s-a administrat un numar total de 704 vaccinuri (590 AstraZeneca, restul Pfizer). In cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-a administrat un numar de 97 vaccinuri, iar in cadrul etapei a II a s-a administrat un numar de 607 vaccinuri. Dintre…

- In ultimele 24 de ore, la nivelul județului Timiș, s-a administrat un numar total de 951 vaccinuri (10 Moderna, 551 AstraZeneca, restul Pfizer). Dintre acestea, 273 reprezinta doze de rapel. In total au fost administrate 24.513 doze de rapel. De la debutul campaniei de vaccinare și pana in prezent,…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.281 de vaccinuri (80 Moderna); (643 AstraZeneca), restul Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 216 vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare in Timiș s-au administrat 1.065 vaccinuri. Dintre acestea,…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 982 de vaccinuri (70 Moderna, 570 AstraZeneca, restul Pfizer). Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 97 de vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 885 de vaccinuri. Dintre…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 982 de vaccinuri (70 Moderna, 570 AstraZeneca, restul Pfizer). Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 97 de vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 885 de vaccinuri. Dintre…

- DSP Timiș a informat ca, in ultimele 24 de ore, la nivelul județului a fost administrat un numar total de 1.926 vaccinuri (dintre care 210 Moderna, 646 AstraZeneca), astfel: ● in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-a administrat un numar de 172 vaccinuri; ● in cadrul etapei a II a de vaccinare…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.379 de vaccinuri (80 Moderna). Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 224 de vaccinuri. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva coronavirusului, in Timiș, s-au administrat 1.155 de vaccinuri.…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.701 vaccinuri. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 1.130 de vaccinuri, din care 1.071 doze de rapel. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, in județ s-au administrat 571 vaccinuri.…