Peste 6.500 de români s-au vaccinat anti-COVID-19 în ultimele 24 de ore, majoritatea cu a treia doză 6.582 de persoane s-au vaccinat in ultimele 24 de ore, potrivit bilanțului transmis, vineri, de CNCAV. Cifrele sunt in ușoara creștere fața de ziua anterioara cand s-au vaccinat 6.194 de persoane. Din totalul persoanelor vaccinate in ultima zi, 1.049 sunt cu prima doza, 2.288 cu rapelul și 3.245 cu doza booster. Totodata, din numarul total de doze administrate, 447 au fost Pfizer pediatric, dintre care 368 cu a doua doza. In total, de la inceputul campaniei de vaccinare, in Romania au fost imunizate un numar de 8.108.436 de persoane, iar 8.058.987 au primit schema completa. De asemenea, 2.521.552… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

