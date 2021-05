Peste 650 de persoane, imunizate la Craiova în cadrul maratonului de vaccinare al MApN In primele doua zile din cadrul maratonului de vaccinare, desfașurat in perioada 04 – 11 Mai la nivelul Ministerului Apararii Naționale, in cadrul Spitalului Clinic de Urgența Militar ”Dr. Ștefan Odobleja” Craiova au fost vaccinate mai mult 650 de persoane doar in baza documentelor de identitate, fara programare in platforma. Vaccinarea se face la sediul spitalului, Str. Caracal nr. 150, serul folosit este Pfizer avand ca interval pentru doza a II a 21 de zile. Azi, 6 Mai s-au prezentat la vaccinare, in cadrul maratonului, pana la orele 13.00, mai mult de 170 de persoane.Persoanele inscrise in… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

