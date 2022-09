Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat PDL de Arges, Cristian Boureanu, are din nou probleme. In data de 10 august a.c., acesta a fost amendat de Politia Rutiera, dupa un incident care a avut loc in trafic. De curand, fostul parlamentar argeșean a intentat un proces Politiei, acuzand faptul ca a fost sancționat contravențional…

- 435 de permise de conducere au fost reținute in ultimele 24 de ore și 196 de certificate de inmatriculare au fost retrase ca urmare a controalelor polițiștilor rutieri. De asemenea, angajații Ministerului de Interne au prins in flagrant 108 autori ai unor infracțiuni și au depistat 20 de persoane urmarite…

- In perioada 22 – 28 august 2022, Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a organizat, pe raza intregului județ, o actiune pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accident și depistarea conducatorilor auto care nu respecta regulile de circulație. Au fost aplicate…

- IPJ Timiș a transmis ca peste 800 de polițiști au fost zilnic in teren „pentru menținerea unui climat de ordine și siguranța publica și pentru prevenirea și combaterea oricaror evenimente negative”. Astfel, in perioada 12 – 15 august, polițiștii au intervenit la 256 de sesizari dintre care 229 au fost…

- Acțiune pentru creșterea siguranței rutiere, in Alba Iulia. Polițiștii au reținut trei permise de conducere La data de 5/6 august, intre orele 20.00 – 02.00, pe raza municipiului Alba Iulia s-a desfașurat o acțiune cu efective suplimentare, in scopul combaterii principalelor cauze generatoare de accidente…

- In week-end-ul care tocmai s-a incheiat, polițiștii maramureșeni cu atribuții rutiere, impreuna cu polițiștii Serviciului Rutier, au organizat și executat acțiuni pe principalele artere din județ, pe linia prevenirii și combaterii traficului și consumului ilicit de droguri, pentru identificarea conducatorilor…

- La 70 de ani, un iesean isi va petrece aproape un deceniu in puscarie pentru ca si-a facut un obicei din a conduce fara permis. Condamnarile s-au acumulat, pe masura indiferentei „soferului" fata de lege. Ultima oara, o banala sticla de sifon i-a ocazionat o noua intalnire cu politistii. Si o noua condamnare.…

- Astazi, 12 iulie, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba...