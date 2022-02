Agenția de stat RIA Novosti a anunțat sambata ca doua obuze ar fi cazut vineri noapte pe teritoriul Rusiei, la un kilometru de granița cu Ucraina, in regiunea Rostov pe Don. Tot atunci, peste 40% din forțele ruse de la granița cu Ucraina erau așezate in poziție de atac, a anunțat un oficial al Pentagonului, scrie G4Media. Informația a venit dupa ce, cu cateva ore inainte, președintele american Joe Biden i-a informat pe liderii europeni ca SUA au informații potrivit carora Rusia va ataca Ucraina in ”urmatoarele zile”, iar ținta invaziei va fi capitala Kiev.De asemenea, liderii separatiști pro-ruși…