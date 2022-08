Stiri pe aceeasi tema

- INVAȚAMANT… Puțin peste o suta de cadre didactice din județul Vaslui au susținut ieri examenul de definitivat. Proba scrisa s-a desfașurat la Colegiul Economic “Anghel Rugina” din Vaslui, a inceput la ora 09:00 și a durat patru ore. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Vaslui, 11 candidați s-au…

- SONDAJ… Elevii și profesorii din județul Vaslui sunt invitați sa completeze un chestionar menit sa creioneze o radiografie a sistemului de invațamant preuniversitar, din punctul de vedere al (ne)respectarii drepturilor și indatoririlor elevilor, consfințite in Statutul Elevului. Chestionarul este conceput…

- Astazi, s-a desfasurat a treia proba scrisa a Examenului Național de Bacalaureat din sesiunea iunie – iulie 2022, E. d) – Proba la alegere a profilului si specializarii. S-au prezentat 2211 de candidați din 2262 inscrisi, absentand un numar de 51 candidați.Numarul total de inscrisi la Examenul National…

- PREMIERA… Pentru prima data in istorie, Parlamentul Romaniei și cel al Republicii Moldova au avut sambata o ședința comuna. Principalul subiect de discuție a fost aderarea țarii vecine la Uniunea Europeana in condițiile in care R. Moldova e la un pas de a obține statutul de candidata. La eveniment au…

- Absolvenții clasei a XII-a sunt așteptați la examenul național de Bacalaureat (sesiunea iunie-iulie 2022) Examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022, incepe luni, 20 iunie, cu proba scrisa la Limba și literatura romana – proba E.a). Marți, 21 iunie, se va desfașura proba obligatorie…

- EXAMEN… Subiectele la matematica nu au mai starnit aceleași reacții ca cele de la Limba și literatura romana. Daca dupa proba de marți elevii erau foarte incantați ca subiectele au fost ușoare, ieri, dupa proba la matematica, aceștia pareau mai degreaba abatuți. “Am facut, dar nu am facut tot. Nu pot…

- CU CATUȘE… Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Vaslui, impreuna cu procurorii DIICOT– BT Vaslui, au documentat activitatea infracționala a unui barbat, din județul Vaslui, cercetat pentru trafic de droguri de risc și efectuarea fara drept de operațiuni cu produse, știind…

- BANI… Vești bune pentru viitorii miri și pentru studenții fara venituri. Guvernanții pregatesc o noua lege prin care se pot acorda imprumurti garantate de stat de pana la 10.000 de euro. De asemenea, tinerii pot beneficia de astfel de imprumuturi, in valore de maxim 15.000 de euro. De asemenea, imprumuturi…