Peste 65% dintre spațiile de cazare din România dispun de sisteme de acces și securitate smart (analiză) Gradul de digitalizare al industriei ospitalitații din Romania depașește 65%, conform estimarilor ASSA ABLOY Romania, confirmand o tendința in creștere pentru implementarea de soluții smart de acces și securitate in hoteluri și alte spații de cazare non hoteliere. Analiza realizata de ASSA ABLOY Romania, filiala a grupului suedezo – finlandez cu același nume, dar și unul dintre jucatorii de top ai pieței de soluții de acces, configureaza totodata perspectivele din domeniul industriei ospitalitații legate de digitalizarea securitații și siguranței. Astfel, rezultatele arata ca, pentru jucatorii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

