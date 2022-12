Peste 648 milioane euro autorizate la plata finala in cadrul Campaniei 2022.

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a demarat autorizarea platilor finale, ca diferenta intre cuantumul calculat si cuantumul acordat in avans pentru anul de cerere 2022. Astfel, pana la acest moment s-au autorizat la plata un…

- Aproape 62 de milioane de euro au fost autorizate la plata finala in cadrul Campaniei 2022, a anuntat, miercuri, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), intr-un comunicat de presa transmis AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- 8,4 milioane de euro reprezinta suma autorizata pana la 1 noiembrie pentru fermierii salajeni care au depus cereri pentru Campania 2022. Banii reprezinta avansul pentru fermierii ale caror cereri au fost aprobate. Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, prin Agenția de Plați și Intervenție pentru…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, prin Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA), efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul creșterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna august 2022.

- ”Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna august 2022”, anunta APIA. Suma autorizata la plata…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna august 2022, suma autorizata la plata fiind in valoare…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna august 2022, suma autorizata la plata fiind in valoare…

- Crescatorii de animale primesc un sprijin financiar de aproximativ 1,34 milioane de lei pentru serviciile prestate in luna iulie, informeaza astazi Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), potrivit Agerpres. „Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie…