Cel putin 413 persoane au fost arestate in Rusia in timpul protestelor de luni impotriva razboiului din Ucraina, a raportat portalul pentru drepturi civile OVD-Info, ceea ce face ca bilantul persoanelor arestate de la inceputul demonstratiilor, joia trecuta, sa ajunga la 6.440, transmite marti dpa, citata de Agerpres. Aproximativ jumatate dintre arestari, 3.126, au fost […]