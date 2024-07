Astazi, 17 iulie 2024, s-a desfașurat proba scrisa din cadrul concursului național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate in invațamantul preuniversitar, organizata in cele 3 centre de concurs desemnate de Inspectoratul Școlar Județean Neamț. Dintre cei 714 de candidați inscriși pentru aceasta proba, 641 s-au prezentat la examen, reprezentand o prezența de 89,77%. Dintre cei prezenți, 54 de candidați (8,42%) s-au retras din diverse motive personale sau medicale, fara ca vreunul sa fie eliminat din concurs. Lucrarile scrise ale celor 587 de candidați au fost scanate in centrele…