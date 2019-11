Stiri pe aceeasi tema

- Peste 559.000 de romani din diaspora s-au prezentat la urne, duminica, pana la ora 18,00. Aceasta este a treia zi a scrutinului prezidential in diaspora. Acestora li se alatura aproximativ 25.200 de romani din afara care au votat prin corespondenta. Potrivit informatiilor de pe platforma online a Biroului…

- Peste 559.000 de romani din diaspora s-au prezentat la urne, duminica, pana la ora 18,00. Aceasta este a treia zi a scrutinului prezidential in diaspora. Acestora li se alatura aproximativ 25.200 de romani din afara care au votat prin corespondenta. Potrivit informatiilor…

- Peste 414.000 de romani au votat in diaspora, pana la ora 14,00, in cea de-a treia zi de scrutin prezidential. Acestora li se alatura aproximativ 25.200 de romani din diaspora care au votat prin corespondenta. Potrivit informatiilor de pe platforma online a Biroului Electoral Central, cei mai multi…

- Peste 298.000 de alegatori au votat in strainatate la alegerile prezidențiale pana duminica la ora 07.00, dintre care 273.284 de alegatori au votat pe liste suplimentare, iar 25.189 sunt votanți pe lista corespondența, potrivit datelor furnizate de Biroul Electoral Central (BEC).Pana duminica…

- Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), pana sambata la ora 18.00, au votat la sectiile deschise in strainatate 232.151 de persoane in turul I la alegerile prezidentiale. Cei mai multi romani au votat in:Italia: 39.274Marea Britanie: 36.236Germania: 33.029Spania: 25.842Republica Moldova: 14.367Vezi…

- Sectiile din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord au fost deschise, iar peste 14.000 de persoane au votat, la urne, pana in prezent, in diaspora. Putin dupa ora 14,00, aproximativ 14.000 de romani figureaza ca au votat pe liste suplimentare in strainatate. Acestora li se adauga aproximativ…

- Ambasada Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord propune inființarea a 71 de secții de votare la alegerile pentru Președintele Romaniei in 2019 Comunicat de presa Ambasada Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord propune inființarea…

- Ma simt dator sa fac apel la Guvernul Romaniei si la Autoritatea Electorala Permanenta sa aprobe prelungirea termenului de inregistrare a cetatenilor romani din strainatate, atat, pentru votul prin corespondenta, cat si pentru solicitarea infiintarii de sectii de votare. Dupa cum se stie, maine, 11…