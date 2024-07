Stiri pe aceeasi tema

- Neversea, cel mai mare festival de pe o plaja din Europa, a inceput, si peste 62 000 de fani s au putut bucura deja de experienta primei zile pe malul marii.INNA, Nick Carter, Bebe Rexha, DJ Snake, Jan Blomqvist, dar si Killa Fonic, Azteca, Rava, Satra B.E.N.Z au adus bucurie si culoare pe cele patru…

