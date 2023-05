Stiri pe aceeasi tema

- Asiguratorii RCA vor plati suplimentar o contribuție speciala de la 1 iunie catre Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) ale carui resurse financiare se estimeaza a fi insuficiente pentru a gestiona plați de sute de milioane de euro dupa doua falimente majore in 2 ani: City Insurance și Euroins, firme…

- Și cu șoferii romani care au fost puși sa plateasca dublu in mai puțin de un an de zile cum ramane? Daca la scurt timp dupa anunțarea prabușirii Euroins, de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), in randul clasei politice au inceput sa fie preocupari legate de soarta a celor 2,8 milioane…

- Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) a achitat pana acum peste 1,86 miliarde de lei pagubiților asiguratorilor RCA intrați in faliment, dintre care aproape 190 milioane de lei numai in primele trei luni din acest an, a anunțat vineri Fondul care se alimenteaza din contribuțiile celorlalți asiguratori…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) spune ca Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) platește despagubiri in condiții mai dezavantajoase decat City Insurance sau Euroins. Oficialii COTAR susțin ca Fondul de Garantare a Asiguraților va baga industria de…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (COTAR) susține, marți, intr-un comunicat, ca a constatat ca Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) „platește despagubiri in condiții mai dezavantajoase decat City Insurance sau Euroins”. Reprezentanții COTAR atrag atenția „asupra…

- Cadourile de Paște comandate de Autoritatea pentru Supraveghere Financiara au costat 30.000 de lei de la bugetul instituției reponsabile de supravegherea pieței de asigurari din Romania, potrivit Europa Libera. Oferta de achiziții de pachete pentru Paște a fost urcata de ASF in SEAP – platforma electronica…

- Pentru plata asiguraților, statul va trebui sa aduca bani din buget, pentru ca fondurile gasite de FGA in conturile Euroins „sunt mici”, au explicat surse din FGA și din ASF. Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) administreaza temporar compania Euroins, dupa intrarea acesteia in insolvența. Fondul…

- Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) a platit peste 156 milioane de euro doar pentru 80.000 de dosare din 255.000 de cereri de plata in falimentul City Insurance de anul trecut, la care se adauga acum și Euroins, unde ASF se așteapta la plați de peste 250 milioane de euro. HotNews.ro a intrebat…