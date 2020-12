Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza COVID-19, in județul Suceava sint 647 de persoane in carantina și 436 izolate la domiciliu. In alta ordine de idei, pe 19 noiembrie, polițiștii suceveni au dat 106 amenzi in valoare de 8.500 de lei pentru incalcarea normelor anti-COVID. Ei au verificat 1.005 persoane și 96 de societați comerciale…

- Liderul județean al PMP Suceava, Marian Andronache, care candideaza de pe prima poziție pentru Camera Deputaților la alegerile din 6 decembrie, cere fiecarui partid politic care are reprezentanți in Parlament sa explice de ce se opune punerii in aplicare a referendumului privind reducerea numarului…

- In ultimele 24 de ore, in județul Suceava s-au inregistrat 149 de cazuri noi de coronavirus, cu 7 in plus comparativ cu ziua precedenta, dupa ce s-au facut 659 de teste. In contextul creșterii numarului de imbolnaviri, prefectul Alexandru Moldovan subliniaza ca eforturile autoritaților se concentreaza…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice – IPJ Suceava au reușit destructurarea unui grup infracțional specializat in introducerea in țara, depozitarea și comercializarea țigarilor de contrabanda pe raza municipiului Suceava, in special in zona cartierului Burdujeni. Potrivit…

- Viitorii aleși PMP din Consiliul Local Suceava nu se vor alia cu PNL și USR pentru a se forma o majoritate confortabila și vor vota numai proiectele importante pentru comunitate. Prezent in studioul Radio Top, președintele Organizației Județene a PMP, viceprimarul in funcție al Sucevei, Marian Andronache,…

- Sectiile se deschid la ora 7:00 dimineata si se inchid la ora 21:00. La ora 21:00, presedintele biroului electoral al sectiei de votare declara incheiat procesul de vot si inchide sectia. Alegatorii care la ora 21:00 se afla in incinta sectiei de vot pot sa isi exercite dreptul. De asemenea, la ora…

- In aceasta dimineata, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica Suceava, la nivelul județului se inregistreaza un numar de 5244 de persoane declarate vindecate de coronavirus. Potrivit Prefecturii Suceava, in județ, in ultimele 24 de ore au fost internate 16 persoane diagnosticate…

- Prefectura Suceava a transmis ca duminica dimineața, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica, la nivelul județului se inregistreaza un numar de 4991 de persoane declarate vindecate de Covid-19. La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 23 persoane diagnosticate…