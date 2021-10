Stiri pe aceeasi tema

- 52.897 de persoane au fost vaccinate anti Covid in ultimele 24 de ore in Romania, anunța Comitetul national pentru vaccinarea anti-COVID, potrivit datelor puse la dispozitie de INSP prin aplicatia Registrul Electronic National al Vaccinarilor.

- 61.836 de persoane au fost vaccinate anti Covid in ultimele 24 de ore in Romania, anunța Comitetul national pentru vaccinarea anti-COVID, potrivit datelor puse la dispozitie de INSP prin aplicatia Registrul Electronic National al Vaccinarilor.

- Aproape 62.000 de romani s-au vaccinat in ultimele 24 de ore, a anunțat, vineri, CNCAV, din care aproape 34.000 sunt vaccinați cu doza a treia. Astfel, din cele 61.836 de persoane vaccinate in ultimele 24 de ore, 24.100 au primit prima doza, 3.074 pe cea de-a doua, iar 33.962 de persoane au…

- 61.095 de persoane au fost vaccinate anti-Covid in ultimele 24 de ore in Romania, iar de la debutul campaniei de imunizare s-a ajuns la un numar de 5.523.983 de persoane vaccinate, 5.368.131 dintre acestea cu schema de doua doze, iar 57.089 au facut și a treia doza. Astfel, conform informațiilor transmise…

- 61.095 persoane au fost vaccinate anti Covid in ultimele 24 de ore in Romania, anunța Comitetul national pentru vaccinarea anti-COVID, potrivit datelor puse la dispozitie de INSP prin aplicatia Registrul Electronic National al Vaccinarilor.

- Aproape 7.000 de persoane au fost vaccinate in ultima zi in Romania, a anunțat sambata CNCAV. Astfel, din cele 6.676 de persoane vaccinate in ultimele 24 de ore, 4.575 au primit prima doza de vaccin, iar 2.101 pe cea de doua. De la inceputul campaniei, in Romania au fost vaccinate 5.279.211…

- Un numar de 16.671 de doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 11.375 reprezentand prima doza si 5.296 doza a doua, potrivit unei informari transmise, marti, de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind…

- Romania, la COADA clasamentului european, la procentul de persoane vaccinate anti-COVID. Țarile „campioane” la imunizare Romania ramane la mare distanța de restul țarilor europene, in ceea ce privește populația vaccinata, cu doar 30% din adulți vaccinați, potrivit datelor la zi centralizate de Centrul…