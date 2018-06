Stiri pe aceeasi tema

- Peste 6.000 de cetateni turci cu domiciliul in Romania sunt asteptati la urne, sambata si duminica, intre orele 9,00 si 21,00, pentru a vota in primul tur al alegerilor parlamentare si prezidentiale, programate in tara lor pe data de 24 iunie, informeaza Agerpres. Pe 18 aprilie, presedintele turc, Recep…

- O propunere legislativa aflata pe ultima suta de metri in Parlament, in comisia pentru industrii din Camera Deputaților, prevede prelungirea implementarii pe scara larga a sistemelor de masurare inteligenta a consumului de energie pana in 2032. Potrivit legislației actuale, circa 80% dintre consumatori…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca legislatia privind evaziunea fiscale va fi modificata in scurt timp, el sustinand ca legea actuala este ”proasta” și ca sunt multi oameni de afaceri care vor sa plece din Romania de frica.

- ​CITR Group a deschis miercuri expoziția Muzeul antreprenoriatului: 100 de ani de antreprenoriat in Romania, care va fi gazduita de Palatul Noblesse pana in 21 aprilie și are scopul de a sublinia importanța antreprenoriatului romanesc pentru economia Romaniei cu ocazia Centenarului. Expoziția ilustreaza,…

- "Sunt jucatori noi interesați de piața RCA din Romania. Vom avea probabil, cred ca pana la jumatatea anului in curs, inca un jucator de talie mare ce va intra pe piața romaneasca. Este un jucator ce va veni din Statele Unite ale Americii, probabil prin intermediul unei sucursale", a declarat miercuri…

- Romania va trece la ora de vara in acest weekend, cand ceasurile vor fi date inainte cu o ora. Astfel, in noapte ce desparte 24 martie de 25 martie, ora 3 va deveni ora 4, astfel ca ziua de 25 martie va avea doar 23 de ore. Ceasurile se vor da inainte in acelasi moment in toate tarile Uniunii Europene.…

- Meteorologii anunta ca vremea se va menține deosebit de rece. In Bucuresti, cerul va fi mai mult noros și temporar, mai ales ziua, va ninge și se va depune strat nou de zapada. De duminica, vremea va intra intr-un proces de incalzire