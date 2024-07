Peste 6.000 de locuri de munca disponibile, pentru cei care nu au trecut examenul de Bacalaureat.

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 6.000 de locuri de munca sunt disponibile in acest moment pentru cei care nu au trecut Examenul de Bacalaureat, multe dintre acestea fiind in categoria posturilor necalificate. Asta arata datele centralizate de catre reprezentanții unei platforme de recrutare online. In ultima luna, angajatorii…

- Radu Dragușin se mandrește cu abilitațile sale spectaculoase și o cariera de succes in fotbal. Tanarul a muncit din greu pentru a obține tot ceea ce și-a propus, iar drept dovada stau performanțele academice. Iata ce nota a obținut la examenul de Bacalaureat.

- Absolvenții de liceu care nu au reușit, din diferite motive sa obțina diploma de Bacalaureat nu trebuie sa-și ia gandul de la invațamantul superior. Pe langa clasicele școli postliceale, unele facultați ofera programe de studii la colegii din cadrul acestora, pentru absolventii de liceu cu sau fara…

- Absolvenții liceelor din țara susțin, astazi, proba de examen la limba straina. Astfel, dintre cei 16282 de candidați, 12613 vor scrie proba la limba engleza, 3479 la limba franceza, 93 la limba germana, 24 la limba spaniola, 50 la limba italiana și 23 la limba turca.