Covasnenii inscriși in ciclul I al programului de susținere a producatorilor de tomate au valorificat deja producția – peste 6000 de kilograme de roșii. Directorul Direcției pentru Agricultura a județului Covasna, ing. Konczei Csaba, a declarat pentru „Mesagerul de Covasna", ca in ciclul I, s-au inscris, in acest an, 4 covasneni. Doar doi au reușit […]