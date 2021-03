Peste 6.000 de cazuri COVID-19, raportate la nivel național. Situația la ATI este GRAVĂ

În urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost înregistrate 6.156 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Pâna astazi, 23.538 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. Pâna astazi, 23.538 dediagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. În intervalul 30.03.2021 (10:00) – 31.03.2021 (10:00) au fost raportate 129 de decese (70 barbați și 59 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus,… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 2.972 cazuri noi de persoane infectate cu SARS ndash; CoV ndash; 2 COVID ndash; 19 , acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. 164 de cazuri noi de infectare cu covid 19, la Constanta.Pana…

- 4.383 cazuri noi de persoane infectate cu COVID 19 in Romania. 159 de cazuri noi in judetul Constanta.Pana astazi, 14 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 859.709 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 . 783.642 de pacienti au fost declarati vindecati. In urma…

- 66 cazuri noi de persoane infectate cu SARS ndash; CoV ndash; 2 in judetul Constanta.Pana astazi, 24 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 788.048 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 .731.049 de pacienti au fost declarati vindecati. In urma testelor efectuate…

- În urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost înregistrate 2.815 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.…

- În urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost înregistrate 1.872 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.…

- În urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost înregistrate 1.975 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.…

- În urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost înregistrate 2.737 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.…

- În urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost înregistrate 3.082 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.…