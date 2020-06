Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 1.473 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.In intervalul 17.06.2020 (10:00) – 18.06.2020 (10:00) au fost inregistrate 22 decese (12 barbați și 10 femei), ale unor pacienți in...

- Noul coronavirus a ucis pana acum peste 100.000 de americani, o medie aproape 900 de decese pe zi de la izbucnirea pandemiei pana in momentul in care s-a atins fatidica cifra, scrie CNN intr-o ampla analiza.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 64: Danuța la Vila Lac! Aproape…

- Surpriza de proporți in Spania, dupa ce Guvernul iberic a revizuit, luni, numarul deceselor provocate de noul coronavirus. Bilanțul oficial a ajuns la 26.834 de morți, cu 1.918 mai puțini decat in urma cu 24 de ore, relateaza AFP, conform ziare.com.Directorul Centrului de Alerta Sanitara din cadrul…

- Inca trei persoane au murit din cauza noului coronavirus, in Romania. Bilanțul a ajuns la 1173. Printre victime și un brașovean de 54 de ani, fara comorbiditați. Deces 1171 Femeie, 78 ani, județ...

- Spania a depasit joi pragul de 22.000 de morti din cauza noului coronavirus, in urma unei cresteri usoare a bilantului zilnic al deceselor a trei a zi consecutiv, a anuntat Ministerul spaniol al Sanatatii, relateaza AFP.In total, 22.157 de oameni au murit din cauza covid-19 in tara, a treia…

- 1427 de oameni au murit in Franța din cauza noului coronavirus, in ultimele 24 de ore, un record european „nedorit de nimeni”, noteaza Marca. Pe langa cele 597 de victime din spitale, au mai fost 920 de morți in caminele de batrani și aziluri din Franța. In Hexagon, numarul de cazuri confirmate cu…

- Primul lui caz a fost un rezident local care a sunat la spital avand simptome asemanatoare noului coronavirus. Cavanna și colegii sai l-au vizitat acasa, i-au efectuat un test de ultrasunete și i-au prescris imediat medicamente antivirale utilizate in mod normal pentru tratarea malariei, lupusului…

- In acest moment, la nivel global, sunt peste 900.000 de oameni infectati cu coronavirus si peste 45.000 de morti. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, s-a aratat ingrijorat si a spus ca cifrele vor creste dramatic in scurt timp."In ultimele cinci saptamani…