Stiri pe aceeasi tema

- Peste 340 de șoferi amendați, majoritatea pentru viteza in Alba, in minivacanța de Sfanta Maria. Cate permise au fost reținute Politistii din judetul Alba au amendat peste 340 de șoferi, majoritatea pentru viteza, in cadrul unei acțiuni ”fulger” organizate in minivacanța de Sfanta Maria. Au fost reținute…

- Au fost legitimate peste 100 de persoane, fiind oprite, pentru control, peste 60 de vehicule.Duminica, 14 august 2022, politisti din cadrul Politiei municipiului Mangalia, Biroului de Politie Vama Veche 2 Mai si Sectiei 3 Politie Rurala Mangalia au desfasurat actiuni si activitati pe linia prevenirii…

- In ultimele 24 de ore, principalele misiuni ale efectivelor Ministerului Afacerilor Interne au fost mentinerea ordinii si linistii publice, prevenirea si combaterea faptelor ilegale, cresterea gradului de siguranta rutiera, supravegherea si controlul frontierei de stat si asigurarea interventiei eficiente…

- Doi barbați ar fi prezentat la controlul de frontiera permise de conducere nerecunoscute de niciun stat. Unul dintre ei a declarat ca ar fi achitat 95 de dolari pentru actul falsificat, iar al doilea cetațean – 1500 grivne.

- Peste 150 de șoferi amendați pentru viteza, de Poliția Alba, in doua zile. Acțiune cu permise reținute pe DN1 și DN75 Peste 150 de amenzi au fost date de polițiștii din Alba pe DN 1 și DN 75. Aceștia au reținut și 7 permise de conducere, intr-o acțiune de prevenire a accidentelor rutiere. Potrivit IPJ…

- In perioada 04- 10 iulie 2022, politistii rutieri din judetul Alba, sprijiniti de politistii de ordine publica cu atribuții pe linia poliției rutiere, au desfasurat o actiune ce a avut ca scop cresterea siguranței rutiere si combaterea infractiunilor si contravențiilor comise de catre participantii…

- Acțiune a polițiștilor de la rutiera, in weekend, in Timiș. Oamenii legii au desfașurat controale la nivelul intregului județ pentru depistarea celor care urca la volan bauți sau drogați.

- POLITISTII VRANCENI CONTINUA ACȚIUNILE DE PREVENIRE A CONSUMULUI DE DROGURI ȘI ALCOOL, LA VOLAN Recomandam tuturor participantilor la traficul rutier sa manifeste prudența, sa respecte regulile de circulatie si indicatiile politistilor rutieri aflati in teren. In urma controalelor facute de polițiști…