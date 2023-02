Peste 600 de persoane sunt anchetate în Turcia pentru prăbuşirea clădirilor la cutremur Guvernul de la Ankara a anunțat ca peste 600 de persoane sunt anchetate in legatura cu blocurile care s-au prabușit ca urmare a cutremurului mortal din 6 februarie, iar 184 de oameni, inclusiv antreprenori de construcții și proprietari de blocuri, au fost deja arestați, a informat BBC, duminica, 26 februarie. Ministrul Justiției din Turcia, Bekir Bozdag, a anunțat ca ancheta s-a extins. In urma cu doua saptamani, autoritațile anunțau ca au fost emise 113 mandate de arestare. Printre arestați se numara și primarul unuia dintre orașele din apropierea locului unde au avut loc cutremurele, potrivit… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

