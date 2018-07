Stiri pe aceeasi tema

- Cateva zeci de persoane s-au adunat, marți in Piața Victoriei pentru a participa la mitingul organizat de Partidul National Liberal. Evenimentul a fost organizat, marți, incepand cu ora 19.00.

- Noi proteste au fost anuntate sambata, pe Facebook. La ora 17.50, in Piata Victoriei din Capitala erau putin peste 20 de persoane. Manifestarea vine ca urmare a deciziei luate de presedintele PSD Liviu Dragnea, condamnat in prima instanta la trei ani de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz…

- Noi proteste au avut loc sambata, fiint anuntate anterior pe Facebook. Manifestarea a venit ca urmare a deciziei luate de presedintele PSD Liviu Dragnea, condamnat in prima instanta la trei ani de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu, de a nu demisiona din functiile pe care le…

- Mii de persoane au protestat miercuri seara in Cluj, Sibiu, Timisoara si Iasi impotriva modificarilor adoptate la Codul de procedura penala, scandand lozinci impotriva Guvernului si a PSD. Si in Bucuresti, peste 4.000 de oameni au protestat in Piata Victoriei, informeaza Agerpres. Peste 2.000 de persoane…

- Operatorii de salubrizare au curatat Piata Victoriei in mai putin de o ora, anunta duminica Primaria Capitalei, dupa ce intreaga intersectie si strazile adiacente au ramas pline de peturi, hartii si pancarte rupte la finalul mitingului PSD de sambata, la care au participat peste 150.000 de oameni. Municipalitatea…

- Zeci de persoane care au participat sambata in Piata Victoriei la mitingul PSD - ALDE au prezentat stari de rau si au necesitat transportul la spital, au declarat, pentru AGERPRES, oficiali ai ISUBIF. Potrivit acestora, pe parcursul manifestarii au fost sesizate 155 de cazuri cu stari de rau, dintre…

- Reprezentantii ALDE Gorj au decis sa trimita 250 de oameni la mitingul de maine de la Bucuresti, din Piata Victoriei. Desi nu este vorba de o cifra prea mare, liderul ALDE Gorj, Dian Popescu se lauda ca a strans rapid delegatia care ii va reprezenta pe aldistii gorjeni la Bucuresti. Cel mai probabil…

- Primarul Mioveniului Ion Georgescu, secretar general al PSD Argeș, anunța toți participanții la mitingul de maine, din Bucuresti, sa aiba la ei actele de identitate, deoarece s-ar putea face verificari, stiut fiind ca multe persoane au interdictie de a participa la astfel de manifestari. ”Anunț toți…