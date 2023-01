Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, politistii au intervenit la 2.313 sesizari, iar in urma activitatilor desfasurate au constatat peste 800 de infractiuni si au aplicat peste 6.400 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 2.274.835 de lei, a informat Inspectoratul General al Politiei Romane. „La data…

- Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, in ziua de 3 ianuarie a.c., oamenii legii din cadrul tuturor inspectoratelor judetene au acționat, la nivel național, pentru a preveni faptele antisociale, organizand 232 de acțiuni. In acest context, dupa cum se precizeaza in documentul de presa al institutiei,…

- Poliția Romana anunta ca in perioada 30 decembrie 2022 – 2 ianuarie 2023, politistii au intervenit la peste 11.500 de evenimente, dintre care aproximativ 10.000 au fost sesizate prin 112. Oamenii legii au fost sesizati cu privire la savarsirea a peste 3.200 de infractiuni, dintre care aproximativ 1.400…

- Politia Romana anunta ca in perioada 30 decembrie 2022 – 2 ianuarie 2023, politistii au intervenit la peste 11.500 de evenimente, dintre care aproximativ 10.000 au fost sesizate prin 112. De asemenea, oamenii legii au fost sesizati cu privire la savarsirea a peste 3.200 de infractiuni, dintre care…

- Revelion cu ghinion pentru 338 de șoferi. Aceștia au ramas fara permisul de conducere, dupa ce au fost opriți in trafic de polițiști. In ultimele 24 de ore, politistii au intervenit la peste 2.900 de sesizari, iar in urma activitatilor desfasurate au constatat peste 790 de infractiuni si au aplicat…

- Bilanț MAI la 24 de ore. Structurile Ministerului Afacerilor Interne au intervenit la 4.491 de evenimente, 2.947 dintre acestea fiind circumscrise mentinerii ordinii publice, iar 1.544 circumscrise situatiilor de urgenta, se arata intr-un comunicat al MAI. La nivelul structurilor de politie au fost…

- In ultimele 24 de ore, politistii au intervenit la 2.980 de solicitari ale cetatenilor si au constatat 756 de infractiuni. Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, la data de 25 decembrie a.c., politistii au actionat, la nivel national pentru a preveni faptele antisociale, organizand 243 de actiuni.…

- CARAS-SEVERIN – Polițiștii carașeni au acționat in weekend pe raza intregului județ, in vederea prevenirii și combaterii principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, aplicand aproape 500 de sancțiuni celor care au incalcat prevederile legislative in vigoare! Ca masura complementara, au fost…