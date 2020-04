Stiri pe aceeasi tema

- Pensiile nu pot fi poptite sau executate silit pe perioada starii de urgenta, pentru niciun fel de datorie, potrivit actului normativ, iar orice fel de executare silita se suspenda. Citeste si Posta Romana, surpriza pentru pensionari. Cand ajung pensiile "Se suspenda sau nu incep masurile…

- Decretul presedintelui Klaus Iohannis privind starea de urgenta trebuie aprobat sau respins de Parlament in 5 zile, insa legislativul si-a suspendat activitatea din cauza epidemiei de coronavirus. Teoretic, senatorii si deputatii ar putea vota de acasa, online, dar STS are nevoie de 3- 4 zile pentru…

- Ministerele spaniole au anuntat luni ca starea de urgenta impusa in contextul crizei cauzate de coronavirus va trebui sa fie extinsa dincolo de perioada initiala de 15 zile, iar guvernul de la Madrid ia in considerare de asemenea inchiderea frontierelor, transmite Reuters potrivit AGerpres. ''Evident,…

- De astazi, Romania urmeaza sa se afle sub puterea starii de urgența, decretata de președintele țarii. Pe langa limitarea circulației sau masurile de prevenție a raspandirii coronavirusului, legislația...

- Premierul Ludovic Orban a tinut duminica seara prima conferinta de presa de cand a fost reinstaurat in functie. Din izolare, acesta a explicat ca Guvernul ia in calcul plafonarea preturilor pentru anumire produse cum ar fi mastile medicinale, dezinfectanti sau anumite medicamente, astfel incat „sa nu…

- Ministrul interimar de Interne Marcel Vela a facut declaratii de presa, inaintea decretarii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei.Starea de urgenta ne va permite sa luam cele mai potrivite masuri pentru gestionarea si prevenirea infectiei cu coronavirusAm lucrat non stop pentru a transmite domnului…

- Guvernul Romaniei a ținut sa clarifice modul cum se va aplica, luni, starea de urgența in țara, din cauza COVID-19. Executivul a precizat ca se vor implementa doar acele masuri necesare pentru combaterea coronavirusului.”PRECIZARE: Avand in vedere enunțarea in spațiul public/mediul online a posibilelor…

- Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența a adoptat, astazi, o Hotarare pentru instituirea unor masuri pentru evitarea raspandirii COVID-19 (coronavirus). • restricționarea activitaților culturale, științifice, artistice, religioase, sportive și de divertisment, care presupun participarea…