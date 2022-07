Peste 600 de motocicliști din 50 de țări, așteptați la Rânca Peste 600 de motocicliști din 50 de țari se vor afla joi in stațiunea montana Ranca, din județul Gorj. Sunt competitorii care participa la Campionatul Mondial de Hard Enduro 2022 a ajuns la cea de a V-a etapa, cea mai dura dintre toate: Red Bull Romaniacs. Ediția a 19-a a celui mai dificil raliu hard enduro din lume se desfașoara pana pe 30 iulie și va incepe cu prologul din centrul Sibiului. Red Bull Romaniacs este cea de-a cincea etapa din acest sezon al Campionatului Mondial de Hard Enduro și este cursa cu cele mai multe națiuni prezente la start, peste 50. Ediția a 19-a a celui mai dificil… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

