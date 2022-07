Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor externeBogdan Aurescu a gazduit si co prezidat vineri, 15 iulie 2022, la Bucuresti, alaturi de ministrul afacerilor externe al Germaniei , Annalena Baerbock, si de ministrul de stat pentru dezvoltare, francofonie si parteneriate internationale din Franta , Chrysoula Zacharopoulou,…

- Republica Moldova nu trebuie sa fie si nu va fi singura in efortul pe care il face in a realiza reformele de care are nevoie, a afirmat, vineri, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, la finalul celei de-a II-a editii a Conferintei ministeriale a Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova.…

- Capitala Romaniei a gazduit, astazi, cea de-a doua Conferința ministeriala a Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova. Evenimentul a fost co-prezidat de ministrul Afacerilor Externe de la București, Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe al Germaniei, Annalena Baerbock, și de ministrul de…

- Capitala Romaniei a gazduit vineri, 15 iulie, cea de-a doua Conferinta ministeriala a Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova. Evenimentul a fost co-prezidat de ministrul Afacerilor Externe de la Bucuresti, Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe al Germaniei, Annalena Baerbock, si de ministrul…

- Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a transmis, vineri, in deschiderea celei de-a doua Conferințe ministeriale a Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova, gazduita de București, ca statul moldovean trebuie ajutat in provocarile presante, pe termen scurt, cu care se confrunta. „Este in…

- Ministrul de externe al Germaniei, Annalena Baerbock, urmeaza sa propuna alocarea a 60 de milioane de euro pentru a ajuta Republica Moldova sa faca fata consecintelor conflictului din Ucraina, transmite agentia DPA, care mentioneaza ca anuntul va fi facut vineri de sefa diplomatiei germane la Bucuresti,…

- Ministrul german al Afacerilor Externe, Annalena Baerbock, va fi in vizita la Bucuresti si Constanta, vineri, pentru a co-prezida conferinta Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova si pentru a se intalni cu oficiali romani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Vicepremierul Oleg Serebrian a primit astazi in vizita șefii adjuncți ai delegațiilor Statelor Unite ale Americii, Franței, Germaniei și Marii Britanii pe linga OSCE, care se afla intr-o vizita de documentare in Republica Moldova, fiind insoțiți de șeful Misiunii OSCE in R. Moldova Claus Neukirch, comunica…