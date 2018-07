Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Buzarnescu și Raluca Olaru, principalele favorite ale probei de dublu din cadrul turneului BRD Bucharest Open, s-au impus fara emoții in fața cuplului Georgina Garcia-Perez (Spania) / Cornelia Lister (Suedia), obținand calificarea in semifinale.

- Serviciile de interventie spaniole au anuntat ca au salvat, sambata, peste 340 de migranti din Marea Mediteraneana, dintre care unul incerca sa traverseze pe roata unui camion, informeaza news.ro.Paza de coasta spaniola a salvat 240 de persoane de pe 12 barci: 10 in stramtoarea Gibraltar si…

- Portugalia – Maroc, in grupa B de la Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018 (miercuri, ora 15.00, TVR1, TVR HD). Pare o formalitate pentru Cristiano Ronaldo și compania. LIVETEXT, AICI . CLASAMENTUL GRUPEI B, AICI . Echipe probabile Portugalia : Rui Patricio – Guerreiro, Fonte, Pepe, Soares – Adrien…

- Perechea formata din jucatoarea romana de tenis Irina-Camelia Begu si chinezoaica Qiang Wang a fost invinsa de cuplul Andreja Klepac (Slovenia)/Maria Jose Martinez Sanchez (Spania), cu 6-3, 7-5, sambata, in runda a doua a probei feminine de dublu din cadrul turneului de la Roland Garros, al doilea…

- Circa 200 de persoane fizice și companii din Belgia, Bulgaria, Germania, Spania, Italia, Ungaria, Portugalia și Romania au fost investigate in cadrul unor actiuni concertate ale autoritaților naționale din Belgia, Spania și Germania privind un grup de crima organizata (OCG) implicat intr-un caz de…

- Perechea formata din jucatoarea romana de tenis Raluca Olaru si rusoaica Ana Blinkova a castigat titlul in proba de dublu a turneului WTA de la Rabat (Maroc) dupa ce au dispus in finala de cuplul Georgina Garcia Perez (Spania)/Fanny Stollar (Ungaria), cu 6-4, 6-4. Olaru si partenera ei s-au impus intr-o…

- Perechea formata din jucatoarea romana de tenis Raluca Olaru si rusoaica Ana Blinkova a castigat titlul in proba de dublu a turneului WTA de la Rabat (Maroc), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, vineri, dupa ce au dispus in finala de cuplul Georgina Garcia Perez (Spania)/Fanny Stolar (Ungaria),…

- Perechea romano-rusa Raluca Olaru/Ana Blinkova s-a calificat, joi, in finala de dublu a turneului de tenis de la Rabat (WTA), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, dupa ce s-a impus cu 6-2, 6-3 in fata cuplului Lizette Cabrera (Australia)/Jana Fett (Croatia). Olaru si Blinkova s-au impus in doar…