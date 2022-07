Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 27 29 iunie 2022, Directia Generala Politia Locala a desfasurat o noua actiune de eliberare a domeniului public de vehiculele abandonate si fara stapan, anunta vineri, 1 iulie, Primaria Constanta. Astfel, din cele 26 de autovehicule pentru care primarul Vergil Chitac semnase dispozitie de…

- Domeniul public, eliberat de masinile abandonate si de cele fara stapan Primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac, a semnat o noua dispozitie prin care mai multe vehicule care ocupa abuziv domeniul public vor fi ridicate.Astfel, incepand de saptamana viitoare, politistii locali vor ridica 26 de…

- Saptamanal au loc acțiuni de ridicare a mașinilor posibil abandonate de pe domeniul public. Mașini care fie au cauciucurile desumflate, mașini prin care a crescut deja iarba, pline de rugina și care arata clar ca fiind a nimanui. Și totuși ele au un proprietar, pe care Poliția Locala trebuie sa il identifice.…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anuntat, luni, pe pagina sa de Facebook, ca in urma cu o saptamana a inceput ridicarea chioscurilor si tonetelor abandonate pentru care proprietarii nu detin autorizatie de comercializare valabila.

- IN VIZOR… Poliția Locala a municipiului Vaslui a desfașurat, zilele trecute, o noua acțiune de eliberare a domeniului public de vehiculele abandonate și fara stapan. La data de 09.06.2022, polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație au desfașurat activitați specifice pentru ridicarea, transportul…

- Sancțiuni de 28.000 de lei aplicate de polițiștii locali celor care au abandonat deșeuri pe domeniul public. Poliția Locala Timișoara a continuat, in ultima luna, verificarile pentru depistarea persoanelor care abandoneaza deșeuri pe domeniul public, fiind depistate mai multe situații de acest gen cu…

- Aproape in fiecare saptamana sunt depistate mașini abandonate pe domeniul public, iar proprietarii acestora, daca sunt gasiți, trebuie sa le ridice de acolo, fiind somați in acest sens de Poliția Locala. Numai in ultima saptamana, polițiștii locali din cadrul Biroului Circulație au depistat și luat…

- Primaria Municipiului Lugoj anunța cetațenii ca, in perioada 11-25 aprilie 2022, desfașoara prin intermediul Poliției Locale o campanie de depistare a autovehiculelor parcate pe spațiul verde (domeniul public), in vederea aplicarii masurilor de rigoare impuse de lege in acest sens. Municipalitatea…