- Peste 1.000 de persoane s-au inecat in Marea Mediterana, in 2018, in incercarea de a ajunge din Libia in tari ale Uniunii Europene, anunta Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM), citata de site-ul cotidianului Le Figaro.

- Un ONG a anuntat ca a salvat pe Marea Mediterana 59 de migranti provenind din Libia si ca vasul sau se indrepta catre Barcelona, dupa ce a fost avertizat de ministrul italian de Interne Matteo Salvini ca este exclus sa acosteze intr-un port italian, relateaza AFP, conform news.ro.Organizatia…

- Nava Aquarius, inchiriata de SOS Mediterranee si Medecins sans Frontieres, a intrat duminica in portul spaniol Valencia (est), in jurul orei 08:00 GMT, cu o parte dintre dintre cei 630 de imigranti ilegali pe care i-a salvat in largul...

- Guvernul german a cerut luni Italiei si Maltei sa-si indeplineasca datoria ''umanitara'' in ceea ce ii priveste pe cei 629 de migranti de la bordul navei Aquarius din Marea Mediterana, devenita subiect de disputa intre cele doua tari, relateaza AFP. ''Suntem ingrijorati de situatia…

- Cel putin noua imigranti au murit in urma unui naufragiu in largul provinciei turce Antalya, iar alti 35 au decedat dupa ce ambarcatiunea in care calatoreau s-a scufundat in largul coastelor Tunisiei, informeaza presa internationala. Noua imigranti, inclusiv sase copii, care se indreptau spre Europa,…

- Cel puțin noua imigranți au murit in urma unui naufragiu in largul provinciei turce Antalya, iar alți 35 au decedat dupa ce ambarcațiunea in care calatoreau s-a scufundat in largul coastelor Tunisiei, informeaza presa internaționala, citata de Mediafax. Noua imigranți, inclusiv șase copii, care se indreptau…

- Aproximativ 800 de imigranti dintr-un centru gestionat de guvern in vestul Libiei sunt tinuti in conditii critice, fara mancare si apa suficiente, a atras atentia organizatia Medici fara Frontiere (MSF), potrivit Reuters. Multi dintre imigranti sunt inchisi de peste cinci luni in centrul de la Zuwara,…

- Cel putin 11 imigranti au murit dupa ce ambarcatiunea in care se aflau s-a scufundat in Marea Mediterana, in apropierea coastelor Libiei, a anuntat, duminica, un purtator de cuvant al marinei libiene, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, potrivit Mediafax.ro.