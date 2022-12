Organizarea de cursuri gratuite de inițiere in inot pentru elevii din Blaj se dovedește un real succes! In acest an, beneficiari vor fi 620 de elevi din clasele I-XII, un numar aproape triplu fața de cel de anul trecut! Cursurile au inceput in data de 6 decembrie, cu elevii avansați, in numar de 280, care au beneficiat anul trecut de acest program sau care au mai luat lecții de inot. Ei au fost repartizați in 12 grupe, iar cursurile sunt susținute de trei instructori, fiecare dintre aceștia avand cate trei grupe. Cele zece cursuri gratuite se vor desfașura de doua ori pe saptamana, conform programului…