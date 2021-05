Peste 600 de elevi argeșeni au cerut să se vaccineze Inspectoratul Școlar Județean infromeaza ca acțiunile de vaccinare in randul elevilor se vor extinde in alte doua orașe ale județului. Astfel ca, elevi ai Colegiului Național Dinicu Golescu, din Campulung, cat și elevi de la Colegiul Național Vlaicu Voda din Curtea de Argeș se vor vaccina in perioada ce urmeaza. Pana in momentul de fața, […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -incidența pe ultimele 14 zile: 1,19 (ieri 1,22); -persoane internate la ATI: 37 (ieri 39); -persoane internate in spital: 306 (ieri 308); -persoane…

- In cursul saptamanii trecute, polițiștii argeșeni au desfașurat activitați preventive in mai multe unitați de invațamant, din Campulung, Tigveni, Pitești și Merișani. Scopul activitaților a fost creșterea gradului de siguranța al elevilor și cadrelor didactice, atat in privința respectarii masurilor…

- Zi de foc pentru pompierii argeșeni. Pe parcursul zilei au fost solicitați sa intervina la cinci incendii pe raza județului nostru. A fost vorba de doua incendii de vegetație uscata, care au distrus aproximativ 10000 mp de teren, 300 kg de resturi vegetale și gunoi menajer in Ștefanești și alte trei…

- Directia Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Argeș (DSVSA) transmite situația evoluției pestei porcine africane, pe teritoriul județului, la porcii domestici: – focare active: un focar activ de pesta porcina africana la porcii domestici in exploatații nonprofesionale (localitatea Barbatești,…

- Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Vaslui au decis, in martie anul trecut, creșterea numarului celor care beneficiaza de gradații de merit (in medie, 1.000 de lei pe luna), deși sindicatul avertizase ca numarul autorizat era deja depașit. Prima pe lista, șefa ISJ de la acea vreme,…

- Peste jumatate dintre cadrele didactice din invatamantul preuniversitar din judetul Galati vor sa se vaccineze anti-COVID-19, se arata intr-o informare prezentata, marti, de Inspectoratul Scolar Judetean la Comisia de Dialog Social a Prefecturii. Potrivit sursei citate, din totalul de 5.293 de cadre…

- Peste jumatate dintre cadrele didactice din invatamantul preuniversitar din judetul Galati vor sa se vaccineze anti-COVID-19, se arata intr-o informare prezentata, marti, de Inspectoratul Scolar Judetean la Comisia de Dialog Social a Prefecturii, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate,…

- Inca bantuit de coșmarul unei posibile inlaturari din fruntea Dreptei, fostul premier Ludovic Orban s-a reintors in Argeș fara zambet pe buze, așa cum deseori era vazut inainte de pandemie. Și, cu gandul la firimitura insemnand viceprimar la Pitești, nu s-a putut abține sa nu scuture praful de pe șefii…