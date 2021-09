Peste 600 de copii din familii defavorizate au primit câte un pachet de rechizite de la Primaria Iasi Cu ocazia inceperii noului an școlar și cu ajutorul Direcției de Asistența Sociala și al Ateneului, Primaria Municipiului Iași a organizat in Parcul Expoziției, o noua ediție a evenimentului „Copii de nota 10”. Peste 600 de copii din familii defavorizate din orașul nostru au primit cate un pachet de rechizite atat de necesare pentru a merge pregatiți la școala. „Acțiunea noastra nu se confunda cu un simplu gest de marinimie, ci reprezinta o datorie de onoare a comunitații, care trebuie sa se preocupe de viitorul tuturor copiilor noștri. Un copil educat are șanse infinit mai mari sa reușeasca… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

