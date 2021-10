Peste 600 de cazuri de COVID-19 au fost raportate la Iași în ultimele 24 de ore Potrivit informațiilor transmise de Institutul National de Sanatate Publica, pana pe data de 24 octombrie 2021, pe teritoriul judetului Iasi au fost confirmate 63.378 cazuri cu persoane infectate cu Covid-19. Sunt 605 cazuri in plus fata de ziua precedenta. Dintre cazurile confirmate pozitiv și internate, in ultimele 24 de ore s-au efectuat 39 externari și 79 internari. In judetul Iasi, in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 11 decese in randul persoanelor confirmate pozitiv, numarul total de decese fiind 1389. In ceea ce privește solicitarile de testare ale pacientilor care prezinta simptomatologie… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

