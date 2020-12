Peste 60% dintre companii estimează că vor atinge cifra de afaceri din 2019 abia în 2022 (studiu) Cele mai multe companii (61%) se asteapta ca abia in 2022 sa atinga nivelul cifrei de afaceri din 2019, 15% estimeaza ca vor recupera in 2021 cifra de afaceri din acest an, in timp ce 23% estimeaza ca afacerile, in 2021, vor urma un trend stabil, nefiind influentati de efectele pandemiei. Potrivit Barometrului Moneycorp privind starea economiei, realizat in perioada 1-8 decembrie, 63% dintre cele peste 1.000 de companii chestionate se asteapta ca revenirea economica sa urmeze tiparul literei ,,K'', 15% estimeaza o evolutie sub forma ,,U'' sau "W'' si numai 7% mizeaza pe… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”FAN Courier, companie antreprenoriala cu capital integral privat, estimeaza ca va incheia anul 2020 cu o cifra de afaceri de 205 milioane de euro - aproape de 'borna' de 1 miliard de lei, mai mare cu peste 22% fata de anul anterior, ca efect al cresterii cererii de servicii de curierat, pe fondul crizei…

- Peste 60% dintre romani se asteapta sa cheltuiasca mai putini bani pentru sarbatorile de Craciun si Anul Nou din acest an, potrivit unui sondaj international ING realizat in cinci tari europene, Germania, Romania, Polonia, Spania si Olanda, conform unui comunicat al bancii. Romanii se afla pe primul…

- Cifra de afaceri a companiilor din agricultura romaneasca va scadea cu aproximativ 15% in anul in curs, conform estimarilor specialiștilor KeysFin, potrivit Mediafax. Astfel, seceta, dar și lipsa investițiilor in infrastructura au dus la scaderi ale cifrei de afaceri ale celor peste 25 mii…

- Vetro Solutions estimeaza ca va incheia anul cu o cifra de afaceri de 14 mil. euro și țintește dublarea veniturilor in urmatorii 10 ani Vetro Solutions, companie romaneasca specializata in distribuția de medicamente și servicii medicale veterinare, estimeaza ca va incheia anul 2020 cu o cifra de afaceri…

- Compania de consultanta si dezvoltare de software Tremend estimeaza o cifra de afaceri de 20 de milioane de euro la finalul anului, o crestere cu 32% fata de 2019, se arata intr-un comunicat al companiei remis joi AGERPRES."Tremend, compania care a intrat de patru ori consecutiv in clasamentul…

- Numarul de turisti europeni in Elvetia ar urma sa scada cu cel putin o treime in perioada sezonului de iarna, potrivit prognozelor publicate marti, ceea ce inseamna ca va urma un nou an dificil pentru sectorul turismului, transmite AFP.In contextul cresterii numarului de contaminari si al…

- Sunt necesare masuri excepționale pentru ieșirea din aceasta criza fara precedent. Statele au ajuns in situația de a avea datorii publice nemaintalnite dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial. Potrivit FMI, cheltuielile guvernamentale semnificative pentru combaterea pandemiei de coronavirus vor impinge…

- Județul Cluj se afla printre primele locuri la cifra de afaceri din România, în urma unei analize realizata de KeysFin Local Business, În funcție de numarul de companii existente, Clujul se afla pe locul doi, imediat dupa Capitala, cu 42.900…