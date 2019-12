Peste 60% din drumurile ţării au durata de funcţionare expirată 61% din reteaua nationala de drumuri are durata de functionare expirata, ceea ce inseamna ca nu mai fac fata traficului si nici carosabilul nu mai corespunde standardelor de siguranta actuale. Compania de Drumuri ar avea nevoie de un miliard de lei anul viitor doar pentru intretinerea soselelor. Sunt cifre oficiale prezentate in proiectul bugetului de stat pe 2020, pus in dezbatere publica astazi. Romania are o retea rutiera principala de aproape 18.000 de kilometri, din care doar cu putin peste 800 de kilometri sunt autostrazi. Bugetul propus pentru Ministerul Transporturilor anul viitor este… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania:Peste 60% din reteaua de drumuri are durata de functionare expirata Foto: Arhiva/ Alex Lancuzov 61% din reteaua nationala de drumuri are durata de functionare expirata, ceea ce înseamna ca nu mai fac fata traficului si nici carosabilul nu mai corespunde standardelor de siguranta…

- Facebook a avut, joi, probleme de funcționare atat in SUA, cat și in Europa. Compania a transmis ca incearca de mai multe ore sa rezolve o defecțiune care impiedica utilizatorii sa foloseasca platformele Messenger, Instagram și WhatsApp, relateaza AFP. "Astazi, o problema la unul dintre sistemele noastre…

- Intalnire de lucru la Ministerul Transporturilor, intre parlamentarii PNL de Alba și noul ministru Lucian Bode, in prezența directorului CNAIR. Scopul intalnirii l-a constituit prinderea in bugetul ministerului pe anul viitor a finanțarii pentru reabilitarea cu prioritate a DN 74. ”Am primit asigurari…

- Aplicatia are 1,5 milioane de clienti. "Primirea avizului tehnic definitiv este un pas important si apreciem rapiditatea cu care Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale a acordat avizele, intr-un termen mai scurt decat termenul limita prevazut de lege. Astfel, ne putem concentra…

- Digi Mobil introduce serviciul de date mobile 4G in banda de frecvente de 900 MHz. Proiectul pilot a fost derulat in Arges. Utilizatorii Digi Mobil vor beneficia de servicii de comunicații mobile optimizate, odata cu finalizarea unui proiect privind extinderea standardului 4G in banda de frecvente de…

- Impactul bugetar al pensiilor, conform Guvernului, se va duce din 2-3% din PIB, în 5% în 2021 și 7% în 2022, susține Dan Bucșa, economistul-șef pentru Europa Centrala și de Est în cadrul UniCredit Bank Londra."Guvernul spune ca impatul va fi anulat de cresterea veniturilor…

- La zece ani de la inaugurarea primului tronson funcțional, Autostrada Transilvania nu are inca niciun spațiu de servicii sau macar o parcare cu toaleta, pe tot traseul de 60 de kilometri din județul Cluj. Asta, deși normativele in domeniu spun ca ar trebui sa exista macar o parcare cu toaleta la cel…

- Wizz Air se prezinta drept compania aeriana cu cea mai rapida crestere din Europa.Compania aeriana low-cost are peste 670.000 de locuri la vanzare pe rutele romanesti in sezonul de vara 2020, ceea ce inseamna o crestere a capacitatii cu 6,7% si aproximativ 3.000 de zboruri in plus fata…