- Imprumuturile acordate de banci in Bucuresti si Ilfov reprezinta 35,2% din totalul creditelor ipotecare, iar urmatoarele 4 judete - Cluj, Constanta, Brasov si Timis - cumulau 21% la sfarsit de septembrie 2022, si daca adaugam si Iasi se ajunge la 25%, relateaza mediafax. Fii la curent cu cele…

- Anul acesta, candidații au fost mult mai activi in cautarea de noi oportunitați profesionale fața de anul trecut. Mai exact, potrivit datelor platformei de recrutare online BestJobs, aceștia au aplicat, in medie, la 6 joburi pe luna, de doua ori mai multe decat in 2021, cel mai adesea de pe mobil, folosind…

- Posturile din IT au fost cel mai bine platite in 2022, cu o medie a salariului net de 6.000 de lei/luna, urmate de cele in project management, cu o valoare medie lunara de 5.000 de lei/net, si de cele din domeniul bancar, cu un castig mediu net de 4.300 de lei, reiese din Indexul salarial, publicat…

- Cu peste 400.000 de joburi noi postate pe eJobs.ro și creșteri salariale in aproape toate domeniile de activitate, 2022 a fost un an in care balanța de pe piața muncii a fost inclinata in favoarea candidaților și angajaților. Au fost cu 14,1% mai multe joburi noi fața de 2021 și cu 5,5% mai multe decat…

- „Potrivit datelor Salario, comparatorul salarial marca eJobs, judetele cu cele mai mari salarii in 2022 au fost Bucuresti, cu o medie salariala neta de 4.500 de lei; Cluj, cu 4.100 de lei, Timis (4.000 de lei), Sibiu, Brasov, Iasi si Ilfov – fiecare cu cate 3.500 de lei net. Aproape identic arata si…

- Oradea si judetul Bihor atrag tot mai multe investiții de produse finite care vin in completarea celor de subansambluri. De la inceputul anului au atras 125 mil. euro de la Stihl, 650 mil. euro de la Nokian si urmeaza o a treia mare investitie, de 50 mil. euro. Proximitatea fata de vest, conexiunea…