Stiri pe aceeasi tema

- In vederea remedierii unei defecțiuni aparute la rețeaua primara, Colterm va intrerupe furnizarea apei calde la... The post Consumatorii de pe zeci de strazi din Timisoara raman fara apa calda! appeared first on Renasterea banateana .

- In vederea remedierii unei defecțiuni aparute la rețeaua primara, compania de termoficare va intrerupe furnizarea apei calde la mai multe puncte termice din Timișoara, miercuri, intre orele 8 – 20. Vor fi afectați consumatorii care locuiesc in imobilele arondate strazilor: Intrarea Martir Dumitru Osman,…

- Ca urmare a unor lucrari efectuate de E-Distribuție Banat la rețeaua de medie tensiune, care vor genera opriri in alimentarea cu energie electrica, Colterm anunta ca va intrerupe furnizarea apei calde la Punctul Termic 81, in ziua de marți, 29 iunie 2021, intre orele 11.00 si 19.00. Vor fi afectați…

- In vederea efectuarii de lucrari aferente unui proiect de retehnologizare, Colterm anunta ca intrerupe furnizarea apei calde la Punctul Termic 41, in ziua de vineri, 18 iunie, intre orele 9-17. Vor fi afectați consumatorii care locuiesc in imobilele arondate strazior: Sf. Ap. Petru și Pavel, Martir…

- In vederea remedierii unei defecțiuni aparute la rețeaua primara, Colterm va intrerupe furnizarea apei calde la PT 32, 33, 35, 36, 37, 38B, in ziua de... The post Se taie apa calda, la Timisoara! appeared first on Renasterea banateana .

- Primarul Timișoarei a vorbit astazi despre problemele financiare grave cu care se confrunta Colterm, la care se adauga acum inca o sancțiune consistenta, insa a evitat o parte din intrebarile jurnaliștilor, direcționandu-i spre compania in care administrația este acționar. „Este o intrebare pe care…

- Colterm a anunțat ca efectueaza lucrari in cadrul proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara in vederea conformarii la normele de protecția mediului privind emisiile poluante in aer și pentru creșterea eficienței in alimentarea cu caldura urbana, Etapa…

- Furnizarea apei calde a fost oprita sau se realizeaza in mod deficitar in peste 700 de imobile din Capitala, potrivit informatiilor postate pe site-ul Companiei Municipale Termoenergetica, conform agerpres. In Sectorul 1, in zona str. Putu lui Zamfir, in urma unei avarii la reteaua primara, furnizarea…