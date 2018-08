Stiri pe aceeasi tema

- Maiorul Laurentiu Cazan, care a coordonat actiunea jandarmilor la protestul din 10 august din Piata Victoriei, a afirmat joi ca gazele iritant-lacrimogene folosite in timpul mitingului sunt avizate si neletale, fiind folosite pentru indepartarea persoanelor turbulente. "Nu vreau sa crestem mai mult…

- Noaptea de 10/11 august 2018. Putin dupa ora 23.00, Jandarmeria primeste ordin sa evacueze Piata Victoriei, unde erau zeci de mii de oameni. Jandarmii au pus tunurile cu apa pe oameni si au aruncat sute de grenade lacrimogene. Sa zicem ca pana...

- Senatorul USR Mihai Gotiu a declarat ca gazele lacrimogene, tunurile cu apa si sutele de persoane care au fost nevoite sa suporte ingrijiri medicale nu i-au speriat pe manifestantii din Piata Victoriei, ci i-au unit. "Abuzurile nu ne sperie! Ne unesc! 100.000 de cetateni au ales sa fie…

- Jandarmii au intrat in forta in Piata Victoriei, gonind oamenii, desi mii de persoane protestau in continuare. Protestul ”Diaspora”, inceput in mod pașnic, s-a incheiat cu adevarate batalii in strada intre manifestanți și forțele de ordine.

- Cateva mii de persoane protesteaza in Piața Victoriei la Mitingul Diasporei, dupa cateva ore de protest avand loc și primele incidente. Manifestanții au incercat sa rupa cordonul din fața sediului Guvernului, moment in care forțele de ordine au folosit gaze ...

- Jandarmii au folosit gaze lacrimogene împotriva protestatarilor din București, dupa ce au fost aruncate obiecte asupra lor. Protestatari scosi cu targa din multime. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene. Pentru a elibera Bulevardul Aviatorilor…

- UPDATE – ora 16:53 Jandarmii au intervenit cu spray lacrimogen, dupa ce cativa manifestanti au incercat sa arunce cu sticle cu apa. Un tanar a fost scos din multime de un echipaj SMURD, dupa ce i s-a facut rau de la gazele lacrimogene. De asemenea, alte trei persoane au primit ingrijiri medicale la…

- Circulatia intre sediul Guvernului spre statuia Aviatorilor este blocata in aceasta seara, la protestul din Piata Victoriei avand loc mai multe incidente intre jandarmi si participanti, informeaza Agerpres.ro. Primul incident a avut loc dupa ce o parte dintre protestatari au incercat sa ocupe carosabilul.…