Peste 60 de posturi libere - Spitalele din Iaşi caută mult personal necalificat Val de angajari in sistemul medical din Iasi in ultima perioada, surse din cadrul unitatilor spitalicesti explicand ca exista doua motivatii: pe de o parte expirarea contractelor pe perioada determinata in ultimii doi ani de pandemie, cat si interdictia de a face noi angajari in sistemul public de stat, anuntata de Guvernul Romaniei de la data de 1 iulie. In momentul de fata mai multe spitale din Iasi au in derulare procese de angajare a personalului, doua dintre ele fiind mai ample. Este vorba despre Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi, unde au fost scoase la concurs 5 posturi de ingrijitoare… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

