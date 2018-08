Peste 60 de plangeri au fost depuse de protestatari impotriva jandarmilor in urma protestului de vineri

Stiri pe aceeasi tema

- Pana in acest moment, au fost depuse 68 de plangeri privind intervenția Jandarmeriei la protestul de vineri, au precizat reprezentanții Parchetului Militar.Sursele citate au menționat ca se vor solicita imagini suprinse de mass-media la protestul de pe 10 august, urmand ca la audieri sa fie…

- Procurorii militari au inregistrat, pana in prezent, 63 de plangeri depuse de catre protestatari impotriva jandarmilor, care sunt acuzati ar fi intervenit intr-un mod abuziv la mitingul din 10 august, au confirmat, pentru MEDIAFAX, reprezentantii Parchetului Militar.

- „Am facut o plangere penala pentru ca am inhalat multe gaze. Ma dor muschii gatului, cateva parti ale grefelor recent puse s-au inrosit si mi se pare ca actiunea jandarmilor din data de 10 august a fost foarte agresiva si nu au facut nimic sa inlature grupele de suporteri care erau langa ei. De la…

- Adina Apostol, o victima a incendiului din Clubul Colectiv, s-a prezentat la Parchetul Militar pentru a depune o plangere fata de interventia jandarmilor de la protestul din 10 august. „Am facut o plangere penala pentru ca am inhalat multe gaze. Ma dor muschii gatului, cateva parti ale grefelor recent…

- „USR doreste sa faca lumina asupra evenimentelor din 10 august si sa-i identifice pe cei responsabili pentru violentele asupra protestatarilor. Prefectul Capitalei este unul dintre acesti responsabili si trebuie vazut care a fost implicarea sa in gestionarea situatiei”, informeaza USR Bucuresti,…

- Procurorii militari fac un apel la persoanele care au fost ranite la protestul de vineri din Piata Victoriei, in urma interventiei jandarmilor, sa se prezinte, luni si marti, la sediul Parchetului Militar...

- Procurorii militari au primit, pana duminica, la ora 16.00, 19 plangeri penale impotriva jandarmilor, depuse de catre protestatarii prezenți la mitingul de vineri, din Piața Victoriei, transmite Mediafax.Pana duminica dupa-amiaza, procurorii militari au inregistrat 19 plangeri depuse impotriva…

- Procurorii militari au deschis un dosar penal privind interventia jandarmilor in Piata Victoriei, ca urmare a violentelor care au lasat in urma peste 400 de persoane ranite. Parchetul General a transmis, in aceasta dimineata, un comunicat prin care a anuntat ca interventia jandarmilor va fi verificata…