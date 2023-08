Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin șase persoane au murit și alte zeci au fost salvate dupa ce o ambarcațiune cu migranți care incerca sa traverseze Canalul Manecii dinspre Franța s-a rasturnat sambata dimineața, au anunțat autoritațile locale. Autoritațile spun ca cel puțin șase persoane au murit și zeci au fost salvate dupa…

- Cel puțin doua persoane, mama și copil in varsta de un an, au murit și peste 30 de oameni sunt dați disparuți, dupa ce doua nave care transportau migranți s-au scufundat in largul insulei italiene Lampedusa, relateaza BBC.

- Un traficant moldovean a fost arestat marți de dimineața pe o autostrada din Ungaria unde mașina pe care o conducea și in care erau 7 migranți ilegali s-a rasturnat. Un copil de 10 ani a murit, scrie site-ul poliției maghiare, citat de Baon.O mașina de pasageri care transporta migranți a ieșit de pe…

- Circa 86 de migranti din Africa subsahariana au fost salvati luni de la bordul unei ambarcatiuni localizate mai devreme in timpul aceleiasi zile in largul arhipelagului Canare, a anuntat un purtator de cuvant al echipelor de salvare spaniole, informeaza AFP.

- Regele Zulu, cea mai influenta capetenie tradiționala din Africa de Sud a fost spitalizat in țara vecina, Eswatini. Palatul sau invoca o posibila otravire, transmite AFP, citat de Hotnews . Incoronarea sa de anul trecut a declanșat un razboi intre clanuri in cadrul familiei regale. Misuzulu Zulu, in…

- Gravul incident rutier a avut loc vineri seara in vestul Kenyei, intr-o intersecție aglomerata de pe autostrada dintre orasele Kericho si Nakuru, dupa ce șoferul unui camion ar fi pierdut controlul volanului și a intrat intr-o stație de autobuz, in care se aflau mai multe microbuze și numeroși calatori,…