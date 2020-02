Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontiștii anunța ca au avut ”o zi de foc” cu sute de evenimente nedorite, pe partiile din Romania, multe dintre intervenții soldate cu accidentari deosebit de grave. Salvamontistii din intreaga țara au intervenit, sambata, la nivel national, la 127 de cazuri de acordare a primului ajutor in zonele…

- Salvamontistii au intervenit, in ultimele 24 de ore, la nivel national, in circa 130 de cazuri de acordare a primului ajutor in zonele montane, se arata, duminica, intr-o postare pe pagina de Facebook a Salvamont Romania. "O zi cu adevarat de foc, plina de evenimente pentru salvamontistii…

- A fost un weekend plin pentru salvamontisții din intreaga țara, solicitați sa intervina la un numar extraordinar de mare de evenimente, in doar 24 de ore, multe dintre acestea soldate cu accidentari deosebit de grave. La Dispeceratul Național Salvamont s-au primit, de sambata pana duminica, peste 70…

- Salvamontistii transmit ca in ultimele 24 de ore au primit un numar de 100 de apeluri ale unor persoane care au solicitat interventia de urgenta pe munte, cele mai multe apeluri fiind din Brasov. Salvamontistii spun ca ultimele 24 de ore au fost „de foc” pentru salvamontistii din intreaga tara, confruntati…

- O zi de nedescris pentru salvamontiștii din intreaga țara, confruntați cu un numar ingrijorator de mare de evenimente, multe dintre ele soldate cu accidentari deosebit de grave. In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont, direct sau prin Sistemul Național de Urgenta SNAU 112, s-au primit…

- Salvamontistii au avut, in a doua zi de Craciun, 37 de interventii pentru salvarea unor turisti, cele mai multe in Sinaia si Predeal potrivit news.ro”In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 37 apeluri de urgenta. S-au mai primit alte 22 de apeluri prin care se…

- Salvamontistii au intervenit, in prima zi de Craciun, la 24 de accidente, cele mai multe inregistrate in Sinaia si Predeal, scrie news.ro.”In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 24 apeluri de urgenta”, a anuntat, joi dimineata, Salvamont Romania. Gigi…

- Salvamontistii au intervenit la 24 de evenimente in prima zi de Craciun, la nivel national, se arata, joi, intr-o postare pe pagina de Facebook a Salvamont Romania. Potrivit sursei citate, in ultimele 24 de ore, prin Dispeceratul National Salvamont au fost primite si redirectionate catre echipele Salvamont…