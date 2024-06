Intre marea gafa a lui Gerald Ford, remarcile lui Ronald Reagan despre varsta sa și faptul ca Joe Biden i-a cerut lui Donald Trump sa „taca”. Mai mult de șase decenii de dezbateri prezidențiale americane au lasat o lunga lista de momente memorabile, dintre care AFP prezinta o selecție. Kennedy-Nixon, 26 septembrie 1960 A fost […] The post Peste 60 de ani de dezbateri prezidențiale americane. Cele mai importante momente first appeared on Ziarul National .