- In primele cinci luni ale anului in județul Maramureș au fost inregistrate 18 accidente rutiere in care au fost implicați bicicliști (+1 comparativ cu perioada similara a anului trecut). Tot in perioada amintita au fost inregistrate 3 accident rutiere in care au fost implicați conducatori de mopede…

- Alarma cu bomba la Sighetul Marmației! Serviciul Roman de Informații este in stare de alerta. Totul se intampla la Poliția de Frontiera, la podul istoric ce face legatura intre Romania și Ucraina. Traficul este blocat in toata zona in aceste momente. Primele informații arata ca totul a pornit de la…

- Punctele de trecere a frontierei au fost traversate de 39 610 persoane, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de ieșire din Republica Moldova - 21 703 traversari. Mai multe traversari au fost ale cetațenilor straini – 22 991, iar traversarile cetațenilor moldoveni au constituit 16 619. Cea mai…

- Studiu: Imbatranirea populației devine o bomba sociala și economica. Romania are nevoie urgenta de 50.000 de asistenti medicali Imbatranirea populatiei si bolile romanilor devin o bomba sociala si economica, iar Romania are nevoie urgenta de 50.000 de asistenti medicali, deoarece pe an ce trece, populația…

- Ioana Theodoru Primarul Sectorului 5, Popescu Piedone, a povestit pe larg, vineri, la ieșirea din sediul DNA, unde a fost audiat mai multe ore, cum a fost ridicat de polițiștii de la DNA de pe Aeroportul Internațional „Henri Coanda” – Otopeni. Așa cum reiese din relatarea lui Piedone, alarma cu bomba…

- Aleksandar Vucic, președintele Serbiei, a acuzat Ucraina și o alta țara din Uniunea Europeana ca s-ar afla in spatele apelurilor care anunțau bombe la bordul avioanelor Air Serbia. De cand Rusia a lansat invazia in Ucraina, la sfarșitul lunii februarie, p

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, luni, ca Romania nu este foarte afectata de lipsa surselor de energie și gaze, doarece are potențial in ambele domenii. El a adaugat ca exista posibilitatea ca primele gaze din Marea Neagra sa fie primite la jumatatea acestui an.

- Au aparut primele imagini cu Elena Udrea, care s-ar afla in aceste momente in fața judecatorilor din Bulgaria. Autoritațile vor decide daca fosta politiciana va fi sau nu extradata in Romania, dupa ce a fost reținuta pentru 72 de ore și audiata.