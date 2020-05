Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de COVID-19 a facut cel putin 347.723 de morti in lume de la aparitia sa in decembrie in China, potrivit unui bilant intocmit de AFP pe baza datelor oficiale, marti, la orele 19.00 GMT.Peste 5.541.

- Sunt, deci, inregistrați peste 3 milioane de infectați cu coronavirus in lume, dar și peste 200.000 decese cauzate de pandemie. De relevat faptul ca numarul persoanelor vindecate se aprobie de o alta “bara simbolica”, aceea de 1 milion. Datele oficiale confirma totuși ca, de la o zi la alta, in numeroase…

- "Pandemia are consecinte foarte serioase asupra sectorului muncii. Patru din cinci muncitori traiesc intr-o tara unde au fost introduse restrictii partiale sau totale", a declarat directorul general al OIM, Guy Ryder, adaugand ca 81% din forta de munca globala de 3,3 miliarde persoane sunt in prezent…

- Din nefericire, 135.000 a fost joi numarul celor rapuși de Covid-19 pe planeta. Și o veste incurajatoare: 513.515 persoane au fost vindecate. Cu cele 2.569 decese inregistrate in ultimele 24 de ore, Statele Unite au atins un nou record mondial de pierderi in vieți omenești in doar 24 de ore. Numarul…

- Numarul total al persoanelor infectate cu coronavirus depașește, miercuri, doua milioane la nivel modial, in timp ce statisticile releva ca peste 480.000 de oameni s-au tratat de aceasta boala, conform datelor centralizate de worldometers.info.Potrivit sursei citate, 2.000.043 de oameni au,…

- Numarul deceselor provocate de noul coronavirus a ajuns la nivel mondial, vineri, la 100.000, in timp ce numarul cazurilor de imbolnavire a trecut de 1,6 milioane, potrivit unui bilant centralizat de Reuters.

- La nivel mondial, peste 1,6 milioane de persoane au fost infectate, iar numarul deceselor se apropie de 96 de mii. Cele mai afectate țari sunt: SUA, Spania, Italia, Germania și Franța. Italia inregistreaza cei mai mulți morți din cauza Covid-19, peste 18 mii de victime. A doua cea mai afectata țara…

- Ziarul Unirea COVID-19 in lume: Aproape 38.000 de decese la nivel mondial și peste 780.000 de infectari. Jumatate din populația lumii, afectata de restricții Numarul deceselor a ajuns la aproape 38.000, iar cel al cazurilor de infectare cu noul coronavirus a ajuns la 786.000 la nivel mondial, in timp…