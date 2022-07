Peste 6 miliarde de lei au fost castigate de Bursa de Valori Bucuresti in aceasta saptamana

Stiri pe aceeasi tema

Bursa de Valori București (BVB) a pierdut 3,29 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 1,7%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a scazut cu aproape 10%, comparativ cu saptamana precedenta, potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES. Capitalizarea bursiera…

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 4,714 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 2,38%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a urcat cu 273,13%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera a…

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 1,237 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 0,62%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a urcat cu 61,14%, in comparatie cu saptamana anterioara.

Capitalizarea pietei reglementate a Bursei de Valori Bucuresti a scazut cu circa 29,4 mld. lei de la inceputul acestui an, la aproape 200 mld. lei, informeaza Mediafax.

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 3,64 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 1,82%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a urcat cu 0,93%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera a coborat…

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 3,64 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 1,82%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a urcat cu 0,93%, in comparatie cu saptamana anterioara.

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 3,64 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 1,82-, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a urcat cu 0,93-, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera a coborat…

- Bursa din New York a scazut cu circa 20%. Indicele de referinta BET al Bursei de Valori Bucuresti, a scazut cu 1,5% la inceputul sesiunii de tranzactionare de astazi, inregistrandu-se schimburi pe actiuni in valoare de peste 7 milioane de lei in prima ora