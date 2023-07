Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Dorin Recean, a transmis un mesaj de solidaritate cu poporul ucrainean, la 500 de zile de la invazia Rusiei impotriva Ucrainei. „Acest razboi injust trebuie sa se termine acum”, a declarat șeful Guvernului. „Astazi se implinesc 500 de zile de la inceputul razboiului brutal al Rusiei impotriva…

- Marți, 4 iulie, in Republica Moldova a fost anunțat doliu național in contextul tragediei produse pe Aeroportul Internațional Chișinau . Luni, 3 iulie, șefa statului Maia Sandu a semnat un decret in acest sens. Documentul a fost semnat pentru a-i comemora pe Serghei Muntean și Igor Ciofu, victime ale…

- In cadrul unei intilniri la Chisinau, conducerile Ministerelor Energiei din Romania și Republica Moldova au convenit ca circa jumatate din stocurile de securitate de gaze ale Republicii Moldova sa fie pastrate in Romania. „Deocamdata, la nivelul Energocom s-a luat decizia ca 50% din stocurile de securitate,…

- „Da. Republica Moldova este semnatara a acordului Curții Penale, iar Moldova va respecta decizia Curții”, a transmis, marți, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, cand a fost intrebata daca omologul ei rus, Vladimir Putin, va fi arestat in cazul in care va veni la Chișinau, informeaza Euronews.…

- Autoritațile de la Kiev și liderii internaționali vorbesc despre o apropiata contraofensiva a Ucrainei. Intre timp, Republica Moldova se pregatește de un eveniment important - Summit-ul Comunitații Politice Europene. DW a realizat un interviu cu Leo Litra, cercetator in cadrul Centrului Noua Europa…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitri Kuleba, a declarat ca regiunea transnistreana, care nu se afla sub controlul autoritatilor de la Chisinau si pe teritoriul careia este prezenta armata rusa, obliga Ucraina sa mentina trupe la granita cu Republica Moldova. Oficialul a dat insa asigurari ca Ucraina…

- Ministrul de externe, Bogdan Aurescu, si omologul sau moldovean, Nicu Popescu, au discutat miercuri, la Bucuresti, despre stadiul eforturilor de integrare europeana a tarii vecine, precum si despre consecintele razboiului de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei si provocarile de securitate cu care…

- ”Moldova se afla in prezent intr-un moment de raspantie”, a declarat, luni, 10 aprilie, Maia Sandu intr-un mesaj adresat populației Republicii Moldova. Ea a spus ca Rusia incearca sa slabeasca Europa și ca viitorul tarii depinde de puterea poporului de a spune clar si raspicat ce doreste, invitandu-i…