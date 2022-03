Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| FLAGRANT in Constanța, cu ajutorul polițiștilor BCCO Alba. Aproape 11 kilograme de droguri descoperite de oamenii legii FOTO| FLAGRANT in Constanța, cu ajutorul polițiștilor BCCO Alba. Aproape 11 kilograme de droguri descoperite de oamenii legii Polițiști din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații…

- Politisti din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. S.T. Constanta, au desfasurat o actiune de prindere in flagrant delict a doi barbati, banuiti de operatiuni cu droguri de risc. Cei doi au fost retinuti. La data de…

- Numarul cautatorilor de trufe este in creștere și in județul Salaj. Mii de euro sunt investiții in caini specializați pentru cautarea trufelor atat de apreciate la nivel global. Datele Direcției Silvice Salaj arata ca pentru anul 2021 a fost contractata o cantitate de aproape 500 de kilograme de trufe,…

- Cercetati pentru trafic de droguri de risc si mare risc. Doi barbati au fost retinuti, in cursul zilei de ieri, 24 februarie, fiind cercetati de politistii de combatere a criminalitatii organizate din Constanta si procurorii D.I.I.C.O.T. ndash; S.T. Constanta, pentru trafic de droguri de risc si mare…

- La data de 9 februarie a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Suceava, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Suceava, au prins, in flagrant delict, o persoana banuita de trafic de droguri de risc. Astfel, la data de 9 februarie a.c., a fost depistat, in municipiul Falticeni,…

- La data de 1 februarie, polițiștii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj-Napoca, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj, au depistat, in flagrant delict, doi barbați, de 25 și 32 de ani, ambii din județul Cluj, in timp ce ar fi incercat sa comercializeze…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba Iulia, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Alba Iulia, au efectuat 5 perchezitii la persoane din judetele Timis si Arad banuite de trafic international de droguri.

- Politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase Mures au desfasurat, joi, o perchezitie domiciliara, in localitatea Band, la o persoana banuita ca ar fi comercializat fara drept articole pirotehnice, ocazie cu care au descoperit aproape 50 de kilograme de petarde li pocnitori, potrivit…