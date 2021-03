Stiri pe aceeasi tema

- Peste 49.000 de persoane au fost vaccinate impotriva COVID-19 in ultimele 24 de ore. Au fost raportate 176 de reactii adverse, din care 116 la vaccinul AstraZeneca. Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anunțat, vineri, ca in ultimele 24 de…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, joi, ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate aproape 28.000 de persoane si s-au raportat 193 de reactii adverse.

- In total, 661.062 de romani au fost vaccinați de la debutul campaniei, conform statisticii realizate de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19. DOCUMENTUL poate fi citit AICI Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate 15.510 de persoane si au fost inregistrate 66 de reactii adverse, iar 11 reactii sunt in curs de investigare.

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) a anunțat ca in ultimele 24 de ore peste 34.000 de romani au primit prima doza a vaccinului, iar 670 de persoane au fost vaccinate cu a doua doza. 1.Numar de doze administrate de vaccin impotriva…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat ca 12.421 de persoane au fost vaccinate impotriva coronavirusului in ultimele 24 de ore.

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat ca, in ultimele 24 de ore, au fost vaccinate 13.821 de persoane, numarul total ajungand la 154.268. In acelasi interval, s-au inregistrat 60 de reactii adverse comune si minore, o alta fiind in curs…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, marti, ca alte 15.257 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, numarul total trecand de 140.000. In acelasi interval, au fost raportate 56 de reactii adverse, comune si minore, iar…